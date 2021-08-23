Binance: Visa, NFT ligine 150 bin dolarlık satın alma yaparak katıldı

Yapılan açıklaya göre Visa, en popüler CryptoPunk NFT'lerden birinden alım yaptı. CryptoPunk 7610'dan alım yaptığı belirtilen Visa'nın bunun için 150 bin dolar ödediği de ifade edildi.

Açıklamada, Visa'nın CryptoPunk 7610 için ödemeyi doğrudan yapmadığı ve ödemenin Achorage ortaklığı ile gerçekleştirildiği de belirtildi. Archorage aynı zamanda bir NFT sanat eserine saklama hizmeti veren ilk ABD bankası oldu.

NFT'ler dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifikalar olarak biliniyorlar.