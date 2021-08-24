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Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:45

HSBC, İngiltere için 2021 yılı büyüme tahminini düşürdü

HSBC, İngiltere için 2021 yılı büyüme tahminini düşürdü

HSBC, İngiltere için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini, beklenenden daha düşük gelen ikinci çeyrek verileri ışığında aşağı yönlü revize etti.

İkinci çeyrekte yüzde 5,2 olmasını beklediklerin büyümenin yüzde 4,8 seviyesinde kaymasının ardından beklentilerini gözden geçiren HSBC, 2021 yılının tamamı için daha önce yüzde 7,1 olarak duyurduğu büyüme tahminini yüzde 6,7'ye indirdi.

HSBC kıdemli ekonomisti Elizabeth Martins yaptığı değerlendirmede, "Büyüme tahminini aşağı yönlü revize edilmesi, güçlü talep resmini kötüleştirmiyor. Hanehalkı tüketimi, tüketici ve iş dünyası güvenleri, konut ve iş gücü piyasaları sağlıklı bir görünüme işaret ediyorlar" dedi.

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HSBC, İngiltere için 2021 yılı büyüme tahminini düşürdü
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