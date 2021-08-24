HSBC, İngiltere için 2021 yılı büyüme tahminini düşürdü

İkinci çeyrekte yüzde 5,2 olmasını beklediklerin büyümenin yüzde 4,8 seviyesinde kaymasının ardından beklentilerini gözden geçiren HSBC, 2021 yılının tamamı için daha önce yüzde 7,1 olarak duyurduğu büyüme tahminini yüzde 6,7'ye indirdi.

HSBC kıdemli ekonomisti Elizabeth Martins yaptığı değerlendirmede, "Büyüme tahminini aşağı yönlü revize edilmesi, güçlü talep resmini kötüleştirmiyor. Hanehalkı tüketimi, tüketici ve iş dünyası güvenleri, konut ve iş gücü piyasaları sağlıklı bir görünüme işaret ediyorlar" dedi.