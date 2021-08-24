SON DAKİKA! Bakan Varank ’Türkiye ilk 20’de yer alacak’ diyerek duyurdu: 50 bin kişi istihdam edilecek

Son dakika haberi...Türkiye, zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zeka alanındaki stratejisini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımı bugün gerçekleşti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde yaptığı açıklamada, "Uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almayı amaçlıyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" diye konuştu.

Bakan Varank, "Yapay zeka stratejimizde belirlenen desteklerle yeni Unicorn'lar çıkaracağız" diye konuştu.

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