Vontobel’e göre Fed’in varlık azaltımı 2022’ye kalabilir

Varlık yönetim şirketi Vontobel, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya başlama planını 2022 yılına bırakabileceğini bildirdi. Cuma günü başlayacak Jackson Hole toplantılarının temasının "İnişli Çıkışlı Bir Ekonomide Ekenomi Politikası" olarak belirlendiğine işaret eden Vontobel'in şirket tahvilleri bölümü başkanı Mondher Bettaieb-Loriot, belirlenen temanın toplantılarda istihdam resmindeki belirsizliğe ve dijitalmeye, teknolojik gelişime bağlı olarak artan gelir eşitsizliğine odaklanılacağına işaret ettiğini savundu.

Bettaieb-Loriot, "Toplantının teması, Fed'in istihdram piyasası geniş tabanlı ve kapsayıcı kazanımlar ortaya konmadıkça varlık alımlarını azaltmayı düşünmesinin muhtemel olmadığına işaret ediyor. Bu nedenle, Jackson Hole toplantılarında konuşulsa da, varlık alımlarını azaltımı konusunda 2022'ye kadar eyleme geçilmemesi olası" diye konuştu.

Fon yöneticisi, Delta varyantının yayılmaya devam etmesinin ekonomi için yarattığı risklerin de Fed'in varlık alımlarını azaltmayı ertelemesi için bir başka neden olabileceğini ifade etti.