Altın fiyatı dar bant hareketini sürdürüyor

Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole toplantılarında yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltımı planları konusunda vereceği sinyallere odaklanan piyasada spot altın bu sabah düne göre yüzde 0,20 kayıpla 1787,07 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Endeksi'nin bugün hafif yukarı yönlü bir seyir izlemesi de altın fiyatını baskılıyor. Analistler spot altın için destek olarak 1773 dolar/ons seviyesini gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 1756 ve 1739 dolar/ons seviyelerine kadar gerileme olabileceğine işaret ediliyor.