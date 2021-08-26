Kansas City Fed Başkanı Esther George: Varlık alımları bu yıl azaltılmalı

Fed'in varlık alımlarının azaltılması sürecine geç kalmaktansa erken başlaması gerektiğini belirten George, "Fed'in teşviklerini azaltması için zaman geldi" dedi.



Başkan, varlık alımlarının bu kez geçen sefere göre daha hızlı azaltılması için haklı argümanlar gördüğünü de ifade etti. "Ekonomik görünüm Fed'in varlık alımlarını bu yıl azaltabileceğine işaret ediyor" şeklinde konuştu.



Yönetici, Eylül ayı toplantı iletişiminde varlık alımlarının azaltıması konusunda müzakerelerin yansıması olacağını da belirtti. Varlık alımlarının azaltılmasının ne kadar süreceği konusunda ise açık fikirli olacağını aktardı.