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Giriş Tarihi: 26.8.2021 10:19 Son Güncelleme: 26.8.2021 10:23

Petrol fiyatları 3 günlük güçlü yükselişin ardından yönünü aşağı çevirdi

Petrol fiyatları 3 günlük güçlü yükselişin ardından yönünü aşağı çevirdi

Covid-19 vakalarının dünya genelinde artmaya devam etmesi, Japonya'da olağanüstü halin genişletilmesi ve Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde karantina süresinin uzatılması gibi gelişmelerin talepte toparlanma için yarattığı endişeler petrol fiyatlarını aşağı çekiyor.

Haftanın ilk 3 gününde petrol fiyatları, dün açıklanan ABD Enerji Bakanlığı haftalık petrol stok verilerinin akaryakıt talebinde artışa işaret etmesinin de etkisiyle yüzde 10'a varan oranda yükleliş göstermişlerdi. Bu sabah ICE'de Ekim vadeli Brent petrolü 37 cent düşüşle 71,88 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 50 cent düşüşle 67,86 dolar seviyesinde.

Analistler, Brent petrolünün 71,86 dolar direncinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 72,50 dolar seviyesine doğru yukarı hareketini devam ettirmesini bekliyorlar. Aşağı hareketlerde destek 70,47 dolar/varil seviyesinde.

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Petrol fiyatları 3 günlük güçlü yükselişin ardından yönünü aşağı çevirdi
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