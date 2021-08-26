Türkiye-İngiltere arasında yeni dönem: Müzakereler başlıyor!

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Stuart, iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve mobilitenin geleceği gibi sorunlarla baş edebilmek için pek çok alanda teknolojik ilerlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirerek, Birleşik Krallık'ta pandemi döneminde dahi girişim sermayesi yatırımlarının arttığını, bunun güçlü bir ekonomik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yenilik ve teknolojinin iklim değişikliği, sağlık imkanlarının iyileştirilmesi ve karşılaşılan sorunları çözmek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Stuart, "Bu kadar çok Türk firmasına ev sahipliği yapmaktan ve İngiltere'de eğitim görmüş Türk insanının daha sonra İngiltere'de ortak yatırım yapma ihtimalinin daha yüksek olmasından dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.