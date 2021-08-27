Almanya’da ithal fiyatlar 40 yılın en büyük artışını yaşadı

Federal istatistik kurumu Destatis'in yayınladığı verilere göre, Almanya'da ithal fiyatlar Temmuz ayında piyasa beklentilerini aşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Fiyatlar, Haziran ayına göre de yüzde 2,2 yükseldi. Yıllık bazda artış, Ocak 1982'den bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. İthal fiyatların artmasında enerji fiyatları rol oynadı.

Enerji ithalat fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,6 yükseldi. Ham petrol ve mineral yağları dışarıda bırakan ithal fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 2 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.