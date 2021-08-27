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Giriş Tarihi: 27.8.2021 14:58 Son Güncelleme: 27.8.2021 15:03

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Tahvil alım programı azaltımına Ekim ayında başlanabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Tahvil alım programı azaltımına Ekim ayında başlanabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, güçlü istihdam artışlarının devam etmesi halinde tahvil alım programını azaltmaya Ekim ayında başlamanın makul olacağını söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Eğer Ağustos ayı istihdam artışı, Temmuz ve Haziran aylarındaki yaklaşık 1 milyon artış seviyesini yakalar ise, tahvil alımlarının azaltımının Ekim ayında başlaması konusunda rahat olurum" ifadelerini kullandı.

Bostic ayrıca, tahvil alımlarının azaltılmaya başlanması halinde bunun mümkün olan en çabuk şekilde tatamlanması taraftarı olduğunu ve Fed'in tahvil alımlarının 2022 ilk çeyrek sonuna kadar bitirilmesini destekleyebileceğini vurguladı.

Fed'in, tahvil alımlarının azaltılması planını 21-22 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısından sonra açıklaması bekleniyor. Tahvil alımlarında azaltımın bu yıl içinde başlaması yönünde bir beklenti bulunuyor.

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Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: Tahvil alım programı azaltımına Ekim ayında başlanabilir
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