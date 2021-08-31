ABD’de konut fiyat artışı rekor seviyeye çıktı

ABD'de S&P Case Shiller konut fiyat artışı rekor yüksek seviyeye çıktı. S&P Core Logic Case Shiller tarafından yapılan hesaplamaya göre, ABD'de Haziran ayında ulusal bazda konut fiyat artışı yıllık %18,6 ile rekor seviyeye yükseldi.

Artış, endeksin hesaplanmaya başladığı 1987'den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. Case Shiller verilerinin 2 ay gecikmeli olması ve bazen tekrar verileri de içermesi dikkat çekiyor.

Uzmanlar, Haziran ayı sonrasında konut satışlarında bir miktar yavaşlama olduğuna vurgu yapıyorlar. Aynı dönemde FHFA tarafından açıklanan veri de Haziran ayında konut fiyatlarının aylık %1,6, yıllık %18,8 arttığını ortaya koydu.