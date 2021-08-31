ECB üyesi Villeroy: ECB’nin iyileşen finansman şartlarını hesaba katması gerekli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin pandemi ile ilişkili aylık varlık alımlarının geleceğini tartışırken son dönemde iyileşen finansman şartlarını da hesaba katması gerektiğini söyledi.

Pandemi Acil Alım Programı'nın (PEPP) geleceği konusunda Eylül ayındaki Yönetim Konseyi toplantısında bir karar vermenin aciliyeti olmadığını ifade eden Villeroy, buna neden olarak Fed'in henüz bir karar almamış olmasını gösterdi.

BFM'ye konuşan Villeroy, ECB'nin aylık alımlarını finansman şartlarına göre ayarlayabileceğini belirtirken, ECB'nin Haziran toplantısından bu yana Euro Bölgesi'nde finansman şartlarının iyileştiğini vurguladı.