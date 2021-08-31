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Giriş Tarihi: 31.8.2021 15:50

İklim değişikliği küresel bankacılık için önemli risk oluşturuyor

İklim değişikliği küresel bankacılık için önemli risk oluşturuyor

Küresel bankacılık sektörünün iklim değişikliği risk algısı artıyor. Bankalar, veri setlerinde değişim süreçlerinin devam edeceğinin de altını çizdiler.

EY ve IIF tarafından banka risk yöneticileri küresel anketine göre banka risk yöneticilerinin yarıdan fazlası gelecek 12 ay içinde iklim değişikliğinin risk olacağını düşünüyor. 18 ay önceki ankette bu oran %17'ydi.

Kalıtımcıların %90'ından fazlası iklim değişikliğinin gelecek için en önemli risk olabileceğini belirtirken en büyük risk kategorisinde kredi riskleri ve siber saldırı riskleri zirvede yer almaya devam etti. Ankete göre öte yandan bankaların yarıya yakını Covid-19 sonrasında veri setlerini değiştirdiler. Bankalar, veri setlerinde değişim süreçlerinin devam edeceğinin de altını çizdiler.

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İklim değişikliği küresel bankacılık için önemli risk oluşturuyor
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