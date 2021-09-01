SON DAKİKA: Türkiye ekonomisi büyümede gaza bastı! Rekor geldi

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %21,7 ARTTI



GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.

SON DAKİKA: Türkiye ikinci çeyrekte rekor büyüdü



HİZMETLER 2021 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE %45,8 ARTTI



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler %45,8, sanayi %40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4, diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7, inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.