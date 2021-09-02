Fitch Ratings: ECB faiz oranlarını 2025’e kadar değiştirmeyecek

Fitch Ratings, dün yayınladığı raporda ECB'nin tahvil alım programını da en azından 2024 yılına kadar devam ettireceğini savundu. Fitch, Euro Bölgesi para politikası için orta vadeli tahminlerini ortaya koyduğu özel raporunda, Fitch'in Ekonomi Takımı Direktörü Tej Parikh, "ECB'nin son Stratejik Gözden Geçirme çerçevesinde ortaya koyduğu enflasyon hedefi revizyonu ve ileri dönük yönlendirme ile ilişkili değişiklikler, Euro Bölgesi'nde para politikası normalleşmesinin en azında bu 10 yılın ortasına kadar muhtemel olmamaya devam ettiğine işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Euro Bölgesi'nin hali hazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşamakta olduğunun ancak orta vadeli enflasyon görünümünün zayıf olmayı sürdürdüğünü belirten Fitch, "Bu fiyat baskılarının 2025'ten önce bir faiz artırımını tetiklemek için yeterince güçlenmesini beklemiyoruz. Pandemi Acil Alım Programı'nın (PEPP) cari yüksek hızına yakın bir hızda 2021 4'üncü çeyreke kadar devam etmesini ve 4'ncü çeyrekten sona erdirileceki 2021 ilk çeyrek sonuna kadar azaltılmasını bekliyoruz" dedi.

ECB'nin Varlık Alım Programı'nın (APP) ise hızlandırılmasını bekleyen Fitch, program çerçevesinde varlık alımının ilk etapta aylık 40 milyar euroya hızlandırılmasını ve APP'nin en azından 2024 yılına kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı. Tej Parikh yaptığı değerlendirmede, "APP, PEPP'ten ciddi şekilde farklı. APP, sıfır ve altında faiz bandından kullanılmak içinr dizayn edilmiş bir para politikası aracı, bir krize yanıt tedbiri değil. ECB yakın zamanda PEPP'in esnekliklerinin APP'ye aktarılıp aktarılmamasını tartışacak.

Bir konsensüs sağlanıp sağlanamayacağı net değil" ifadelerini kullandı. ECB son toplantısında ana refinansman faiz oranını yüzde 0,00, mevduat faiz oranını yüzde -0,50 olarak devam ettirme ve aylık 20 milyar euro olan tahvil alımını faiz oranlarını artırmaya başlamadan kısa süre öncesine kadar sürdürme kararı almıştı.