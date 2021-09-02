SON DAKİKA: Büyüme verisinin ardından Türkiye yeni tarihi rekorunu kırdı!

Son dakika haberi: 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme rakamıyla rekor kıran Türkiye hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık" diye konuştu.
2020 yılında dünyada Çin ile beraber pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olan Türkiye 2021 yılına da hızlı girdi. İlk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde gaza bastı. Buna göre Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme kaydetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomosinin ikinci çeyrekte 20 civarında büyüme kaydedeceğini öngörmüştü.Türkiye ekonomisi büyümede gaza bastı! Rekor geldi
Dün açıklanan rekor büyüme rakamının ardından bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ağustos ayı ihracat verisini duyurdu.
"207,5 MİLYAR DOLAR İLE YENİ BİR CUMHURİYET REKORU KIRDIK"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık. İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık." dedi.
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"
Muş, şöyle devam etti:
"Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam. İhracattaki güçlü ivmeyle pandemi öncesi performansı geride bıraktık. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı yıllık bazda 15,1 puan artışla yüzde 81,5 oldu."
"FİYATLARI MANİPÜLE EDENLERE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Halde yaşananlarla da ilgili konuşan Bakan Muş, "Ticaret Baknalığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
İthalatın ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artış ile 23,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Muş, ocak-ağustos dönemi ithalatının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 170 milyar dolar olduğunu söyledi.
Muş, ağustos ayında gerçekleşen 42,1 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek ağustos ayı dış ticaret hacmi olduğuna da işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bir diğer önemli gösterge olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı, ocak-ağustos döneminde, geçtiğimiz yıla göre 6,9 puan artışla yüzde 82,5'e yükselmiştir. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50'li seviyelerde olduğunu hatırlatmak isterim. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 15,1 puan artış ile yüzde 81,5'a ulaştı. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29,8 milyar dolara gerilemiş durumdadır. İhracat tutarımız kadar, ihracata yönelen firma sayımızdaki artış da ihracatın tabana yayılması açısından bizleri sevindirmektedir. Ocak-ağustos döneminde ihracat yapan firma sayısı yüzde 11 artışla 83 bine yaklaşmıştır."