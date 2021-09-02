Haberler APara Haberleri > SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
Giriş Tarihi: 2.9.2021 11:47 Son Güncelleme: 2.9.2021 12:00

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Son dakika haberi: 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme rakamıyla rekor kıran Türkiye hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık" diye konuştu.

Son dakika haberi: 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme rakamıyla rekor kıran Türkiye hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık" diye konuştu.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"

"FİYATLARI MANİPÜLE EDENLERE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Halde yaşananlarla da ilgili konuşan Bakan Muş, "Ticaret Baknalığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın hakkını kimseye yedirmeyiz. Ticaret Bakanlığı olarak biz piyasayı bozucu faaliyette bulunanlara tekel oluşturarak fiyatları manipüle edenlere asla ve asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA