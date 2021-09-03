Fed eski üyesi Dennis Lockhart: Varlık alımları azaltımı için duyuru Kasım’da yapılabilir

Fed'in eski üyelerinden Dennis Lockhart, Fed'in aylık 120 milyar dolar olan varlık alım miktarını azaltmaya başlayacağını Kasım ayında duyurmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Lockhart, varlık azaltımının Aralık ayında başlamasını beklediğini de vurguladı. 2007-2017 döneminde Atlanta Fed Başkanı olarak görev yapan Lockhart, "Varlık azaltımını duyurmak için Kasım ayına kadar beklemek istihdam piyasalarındaki toparlanma ve ekonomik büyüme konusunda daha fazla veri elde etmeye imkan verecek.

Verilerin gelecek 2 ayda kötü gelmesi varlık azaltımının ertelenmesine neden olabilir" diye konuştu. Fed Başkanı Powell, Jackson Hole toplantılarının açılışında yaptığı konuşmada varlık alımları azaltımının bu yıl başlayabileceğini ifade etmişti.