TİM Kadın Konseyi Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geldi

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması ve kadınların iş dünyasında daha etkin olması amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Konsey, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin başkanlığında, Ankara'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret ederek projelerini ve yol haritasını paylaştı.

Ticaret Bakanlığı'nda yapılan ziyarette Gülle, "Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye" başlıklı Konseyin faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülle, TİM olarak, kadınları, her alanda, her platformda desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, hayatın her alanında olduğu gibi, ekonomide, istihdamda ve ihracatta fark yaratıyor. Biz, 'Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye' diyerek, sürdürebilir bir kalkınmanın, ancak ve ancak kadınlarımızla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle beraber, kadın ihracatçı ve girişimci sayımızı arttırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesi amacıyla Meclisimiz bünyesinde 'TİM Kadın Konseyi'ni oluşturduk. Kadın ihracatçılarımızın her bir başarısı, bizleri gururlandırıyor. Türkiye ihracatla, ihracat kadınlarımızla beraber yükselecek.

TİM Kadın Konseyi her geçen gün daha da büyüdü. Konseyimiz, dijital iletişimden, uluslararası ilişkilere, eğitim ve mentorluk faaliyetlerinden, toplumsal farkındalık ve iklim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede, 9 ayrı komiteyi bünyesinde barındırıyor ve üye sayımız her geçen gün artıyor. Bu komitelerimiz çalışmalarına ivedilikle başlayarak başarılı faaliyetlerde bulundular."

Konseyin çalışmaları hakkında bilgi veren Gülle, TİM olarak, yeni dönemde de kadın girişimcilere devam edeceklerini bildirdi.