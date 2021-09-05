Altın fiyatları alım fırsatı mı veriyor? İslam Memiş’ten son dakika altın yorumu

"ONS ALTIN YIL SONUNA KADAR 1960 DOLARI GÖREBİLİR"

Ons altını olumlu yönde destekleyen bir çok faktöre rağmen Fed nedeniyle baskı hissedildiğini belirten Memiş, "Küresel düzeyde enflasyonun geçici olmayacağı yönündeki beklentiler kuvvetlendikçe ons altın için 1960 dolar kritik seviyesi çok uzak olmayacak. Bu ihtimal yıl sonuna kadar korunmakta" dedi.