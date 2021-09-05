Yeni genelge içinde dikkat çeken detay! Bunu yapmayan tazminatsız kovulabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'PCR testi' kararını içeren yeni genelge sonrası uygulama yarın başlıyor. Yeni uygulama, işçi ve işverenler için çalışma hayatında yeni bir dönem olarak öne ifade ediliyor.
6 EYLÜL'DEN İTİBAREN YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR
Aşılamanın hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önemli bir adım attı. Bakanlık, 2 Eylül'de 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda, aşı olmayan işçilerden 6 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının işveren tarafından istenebileceği ve test sonuçlarının gerekli işlemler için işyerinde kayıt altında tutulabileceğini bildirdi.
İŞVERENLER İŞYERİNDE GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ
Bakanlığın gönderdiği yazı, işverene işyerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması için gerekli rehberlik hizmetlerinin sağlanması anlamında çok önemli. İşverenler işyerinde gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI VE İŞYERİ HEKİMLERİ TARAFINDAN BELİRLENİYOR
Bu tedbirler ise teknolojik koşullara, işyerinin durumuna ve üretim ekipmanlarına göre iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından belirleniyor.
İşte Bakanlığın yazısı bu anlamda işverenlere yol gösteriyor ve aşısız işçilerden test isteme hakkı veriyor. İşverenlerin bu haklarını hukuka uygun olarak kullanması gerekiyor.
AŞI OLMAMIŞ İŞÇİ PCR TESTİ İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRİRSE TAZMİNATI YANAR
Yazı sonrası bütün işyerlerinde yarından itibaren aşı olmamış işçilerin tespiti ve PCR testi sonuçlarının istenmesi yönünde uygulamalar hayata geçirilecek.
Çalışanlar için yeni genelgenin getirdiği önemli bir değişiklik şu oldu: Aşı olmamış işçi, işverenin test istemesine rağmen reddederse bu durumda işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir.
İŞÇİLERİN ÖNÜNDE 2 YOL VAR
Bu nedenle işverenlerin test istemesi halinde işçilerin önünde iki yol var. İşçi ya aşılarını olmaya başlayacak ya da haftada bir negatif PCR testi sonucunu işverene iletecek.