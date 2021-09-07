10 soruda işyerinde aşı tartışması! Yeni dönem başladı

9) Virüse yakalanan işten atılabilir mi?

Virüse yakalandığı için bir işçinin işten atılması söz konusu olamaz. Ancak İş kanunu 25. Madde gereğince sağlığına dikkat etmeyen, ya da başkalarına hastalık bulaştırma riski olan işçiler alınan tedbirlere uymazlarsa işten atılabiliyorlar. İlgili maddede, "İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi" ifadesi yer alıyor. Ayrıca işçinin hastalığının tedavi edilemez olmasının sağlık kurulunca tespiti gerekiyor ki Covid-19'da bu durum söz konusu değil.