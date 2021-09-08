Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararı imzaladı: 20 bin kişiye iş kapısı olacak!

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bakan Muş, kararın Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını dileyerek, "İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve Çandarlı Limanı'na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin 4 milyar dolar ticaret hacmine ulaşarak yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlamasını ve bu suretle, İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmasını hedefliyoruz" diye konuştu.