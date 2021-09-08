Dallas Fed Başkanı Kaplan milyonlarca dolarlık hisse senedi işlemi yapmış

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Dallas Fed tarafından açıklanan mali kayıtlar Başkan Robert Kaplan'ın geçen yıl 27 hisse ya da benzeri yatırım ürününde 1 milyon doların üzerinde pay sahibi olduğunu gösterdi.

Habere göre diğer bölge merkez bankalarının yöneticilerinin varlıkları ise daha sınırlı kaldı. Kaplan'ın hisseleri arasında Apple, Amazon, Boeing, Alphabet, Facebook da yer aldı. Kayıtlar Kaplan'ın 22 tekil hisse ya da fonda 1 milyon doların üzerinde alım işlemleri gerçekleştirdiğini de ortaya koydu.