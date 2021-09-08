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Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:46

Dallas Fed Başkanı Kaplan milyonlarca dolarlık hisse senedi işlemi yapmış

Dallas Fed Başkanı Kaplan milyonlarca dolarlık hisse senedi işlemi yapmış

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan'ın geçen yıl milyonlarca dolarlık hisse senedi işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Dallas Fed tarafından açıklanan mali kayıtlar Başkan Robert Kaplan'ın geçen yıl 27 hisse ya da benzeri yatırım ürününde 1 milyon doların üzerinde pay sahibi olduğunu gösterdi.

Habere göre diğer bölge merkez bankalarının yöneticilerinin varlıkları ise daha sınırlı kaldı. Kaplan'ın hisseleri arasında Apple, Amazon, Boeing, Alphabet, Facebook da yer aldı. Kayıtlar Kaplan'ın 22 tekil hisse ya da fonda 1 milyon doların üzerinde alım işlemleri gerçekleştirdiğini de ortaya koydu.

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Dallas Fed Başkanı Kaplan milyonlarca dolarlık hisse senedi işlemi yapmış
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