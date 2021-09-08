İsmail Demir: Üretim hedefleyen şirketlerimize kaynak oluşturmayı hedefliyoruz

İsmail Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen 'Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' imza törenine katıldı. Törende Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Savunma Sanayi Başkanlığı Genel Müdürü Ahmet Çağrı Özer, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran da yer aldı. Burada konuşan İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını bitirme hedefinin iyi noktaya geldiğini, Türkiye'nin artık teknoloji ithal eden değil teknoloji ihraç eden ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam ettiğini söyledi. Demir, "Türkiye'nin orta vadeli ekonomik programında yer alan ve büyüme politikalarında da yer alan yerli ve milli üretimin desteklenmesi hedefleriyle doğru orantılı olarak, özellikle kritik sektörlerde faaliyet gösteren ve yüksek teknoloji alanında üretim yapan ve ihracatı hedefleyen firmalarımızı bu fon kapsamında desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.



'FAALİYETLERE İMZADAN SONRA BAŞLIYORUZ'



Savunma Sanayi Başkanlığı himayesinde, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. liderliğinde; Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ortaklığı ile yola çıktıklarını söyleyen Demir, "Sanayinin itici gücü konumundaki savunma sanayimiz de ülkemizin büyümesine büyük katkı sağlamıştır. Bu veriler bizlere yerli ve milli üretimin ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğu hususunda önemli mesajlar vermektedir. Bu yolun amacı; savunma sanayimizin dışa bağımlılığını bitirmek ve ülke ekonomimize katkı sunmak için güç birliği yaparak, ülkemizde girişim sermayesi yatırımları yapmak. Yüksek teknoloji ve savunma sanayi odaklı üretimi hedefleyen, ihracatı artırma, ithalatı ikamesi potansiyeli yüksek şirketlerimize kaynak oluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



'KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINI AMAÇLIYORUZ'



Savunma Sanayi Başkanı Demir, Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, faaliyetlerine attıkları imzalardan sonra başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme potansiyelinden ve bölgesel güç olma vizyonuna fayda sağlayacak olan bu fon ile şirketlerimizin uluslararası arenada rekabetçi hale gelebilmelerini sağlayarak, savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığımızı azaltan yetenek ve kapasitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan 'Küresel Güç Vizyonu'na uygun şekilde, yol gösterici bir Türkiye için, Türk savunma sanayiini özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize de sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte azim ve kararlılıkla atacağımız adımlarla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu fon sürecine başından beri destek veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'a teşekkür ediyor, Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş.'ye, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına, Ziraat Katılım Bankasına, Vakıf Katılım Bankasına çalışmalarında başarılar diliyorum. Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."



Yapılan konuşmaların ardından 'Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun imza töreni gerçekleştirildi.