Haberler APara Haberleri > St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımları ile ilgili süreç 2022 ortasında tamamlanmalı
Giriş Tarihi: 8.9.2021 09:41

St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımları ile ilgili süreç 2022 ortasında tamamlanmalı

St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımları ile ilgili süreç 2022 ortasında tamamlanmalı

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in varlık alımlarının azaltılması planına devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de işverenlerin istihdam talebinin yoğun olduğunu belirten St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu talep ile iş arayanları denk getirmek gerektiğini kaydederek, "Bu durumda gelecek yıl güçlü bir istihdam piyasası göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bullard, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Büyük resme bakarsak bu yıl varlık alımlarının azaltılması devam edecek ve gelecek yıl ortasına kadar tamamlanacak" yorumunda bulundu. Geçen ay beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisine de değinen Başkan, "Kriz dönemlerinde verilerde bu tip iniş çıkışlar yaşanabilir" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımları ile ilgili süreç 2022 ortasında tamamlanmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA