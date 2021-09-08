St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımları ile ilgili süreç 2022 ortasında tamamlanmalı

ABD'de işverenlerin istihdam talebinin yoğun olduğunu belirten St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bu talep ile iş arayanları denk getirmek gerektiğini kaydederek, "Bu durumda gelecek yıl güçlü bir istihdam piyasası göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bullard, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Büyük resme bakarsak bu yıl varlık alımlarının azaltılması devam edecek ve gelecek yıl ortasına kadar tamamlanacak" yorumunda bulundu. Geçen ay beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisine de değinen Başkan, "Kriz dönemlerinde verilerde bu tip iniş çıkışlar yaşanabilir" dedi.