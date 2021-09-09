Bakır fiyatlarının artması, klima üreticilerini alüminyuma yöneltiyor

Bakır fiyatlarının bu yıl rekor düzeyde artması, önemli bir tüketici piyasasındaki alıcıları daha ucuz alternatifleri değerlendirmeye teşvik ediyor. Küresel bakır talebinin önemli bir bölümünü oluşturan klima sektöründe tüketimin risk altında olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en büyük ekipman üreticisi Japon Daikin Industries Ltd, 2025 yılına kadar birimlerindeki bakırın yarısını alüminyumla değiştirmeyi planlıyor. Çin Ev Aletleri Araştırma Enstitüsü Direktörü Song Jingxue, Bloomberg News'e yaptığı açıklamada "Özellikle bakırda olmak üzere, emtia fiyatlarındaki artış, klima üreticileri üzerindeki maliyet baskısını artırıyor" dedi.

Song, üreticilerin çoğunun alüminyumu daha ucuz bir seçenek olarak gördüğünü belirtti. Daikin Sözcüsü Takashi Abe, şirketin 2013'ten beri bazı makinelerde alüminyum kullandığını, bakır fiyatlarının arttığı göz önüne alındığında bu dönüşümü hızlandırmayı planladıklarını belirtti.

Başka bir Japon üreticisi Fujitsu General de ısı eşanjörleri gibi bakır yoğun parçalarda alüminyum kullanmayı değerlendirdiklerini belirtti.