Dallas FED Başkanı Robert Kaplan ABD ekonomisi için büyüme tahminini düşürecek

Dallas FED başkanı Robert Kaplan koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmezse sonrasında ABD ekonomisi için 3 çeyrek ve 2021 yılı gayri safi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edeceğini bildirdi.

Kaplan katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada 2021 yılı için büyüme tahminini yüzde 6,5 ten yüzde 6'ya indireceğini ifade etti. Dallas FED başkanı 2022 yılı için ekonomik büyüme tahmini ise yüzde 3 olarak devam ettirecek.

Kısa vadede işgücü piyasasında büyümenin yavaşlamasının beklenebileceğini ifade eden kaplan bununla birlikte Delta varyantın etkisinin uzun süreli olmasının muhtemel olmadığını da savundu. Konuşmasında çare mali politika tedbirlerinin yeterli olduğunu ve Fed'in tahvil alım programının ülkenin cari ekonomik durumu için uygun olmadığını savunan kaplan Fed'in gevşek para politikalarının geri alınma ya başlanmasına destek vereceğini vurguladı.

Kaplan eğer ekonomik görünüm Eylül ayı federal açık piyasa komitesi toplantısına kadar temel bir değişim yaşamaz ise para politikası tedbirlerinin Ekim ayında geri alınmaya başlanmasını desteklerim diye konuştu.