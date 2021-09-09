ECB Başkanı Christine Lagarde: Aldığımız karar varlık alımında azaltım anlamı taşımıyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB Yönetim Konseyi'nin PEPP çerçevesinde varlık alımlarının önceki 2 çeyreğe göre ılımlı şekilde yavaş bir hızla devam etmesi yönünde aldığı kararın, varlık alımlarını azaltmak annlamına gelmediğini savundu.

ECB Yönetim Konseyi'nin kararlarına ilişkin basın toplantısında konuşan Lagarde, "Aldığımız karar varlık alımlarının azaltılması anlamına gelmiyor, varlık alımlarında yeniden ayarlama yaptık" diye konuştu.

Yönetim Konseyi'nin kararı "oybirliği" ile aldığını da ifade eden Lagarde, gelecek adımın ne olacağını ise tartışmadıklarını vurguladı. Önümüzdeki aylara, Aralık ayına hazırlanacaklarını da belirten Lagarde, "PEPP için karar, Aralık ayı toplantısında değerlendirilecek" dedi. PEPP'in pandeminin ekonomiye etkisi emildiğinde sona erdirileceğini belirten Lagarde, PEPP'in bitirilmesiyle işlerinin sona ermiş olmayacağını da vurguladı. Basın toplantısında ECB'nin 2021, 2022 ve 2023 yılları için büyüme ve enflasyon projeksiyonlarında yapılan revizyonlara da yer veren Lagarde, 2021 yılı için GSYH büyüme beklentilerini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e çıkardıklarını, 2022 için tahmini yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya indirdiklerini ve 2023 için büyüme beklentilerini yüzde 2.1 olarak koruduklarını ifade etti.

Lagarde, Euro Bölgesi'nde AB uyumlu enflasyon için 2021 tahminlerini yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıkardıklarını belirtirken, 2022 yılı için beklentinin de yüzde 1,5'ten 1,7'ye yükseltildiğini vurguladı.