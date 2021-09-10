ECB üyesi Robert Holzmann: Fed’in politikaları ECB üzerinde baskı yaratıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann, Fed'in varlık alımlarını azaltacağı beklentisinin ECB üzerinde de baskı yarattığını söyledi. Aynı zamanda Avusturya Merkez Bankası Başkanı olan Holzmann, piyasaların ECB'nin teşviklerinin sonsuza dek yürürlükte kalmayacağının farkında olduklarını kaydetti.

Yönetici, "Ekonomik koşullar olumlu kalmaya devam ederse varlık alımları gelecek yıl planlandığı üzere sonlandırılmalı" ifadelerini de kullandı.



Enflasyonda yavaşlama işaretlerinin halen görüldüğünü belirtti. Holzmann, ayrıca pandemide muhtemelen bir 4. dalga yaşanacağını ancak yeni dalganın ekonomik etkilerinin muhtemelen 3. dalgadan daha az olacağını vurguladı.