"ONS ALTIN TARAFINDA SON BİR KEZ ALIM FIRSATI OLABİLİR"

Ons altın için son bir kez alım fırsatı olabileceğinin altını çizen uzman isim, "Büyük bir ihtimalle son bir dip seviyesi var 1770-1765 dolar seviyesi. Ama kabaca da sıkışmış bir dar bant aralığı söz konusu. 1750-1850 dolar band aralığı diyelim buna. Burada orta ve uzun vadede mutlaka bir kırılım olacaktır" ifadelerini kullandı.