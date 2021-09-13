Dünya durdu Türkiye rekora koştu! Toyota, Volkswagen ve Ford planlarını değiştirdi

YILIN İLK 8 AYINDA ÜRETİM YÜZDE 26 ARTTI

Yılın ilk 8 ayında üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 23 oranında arttı ve 391 bin 392 adet olarak gerçekleşti.