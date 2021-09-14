Altın fiyatları ve para yön bulacak! Dünya bu saate kilitlendi

Altın fiyatları ABD enflasyon verisine kilitlendi. Doların patronu Fed'in gelecek dönemki para politikası için enflasyon verisini büyük önem arz ederken, küresel piyasalarda toparlanmaya ilişkin endişeler sürüyor. Genişlemeci para politikalarından dönüşte ECB'den de sinyaller gelmeye başladı. Peki ons altın için önemli teknik seviyeler neler? Gram altın tarafında alım fırsatı veren bant aralığı hangisi? Haberin detayında…
GRAM ALTIN 3 AYDIR BANT HAREKETİ SERGİLİYOR
Gram altın fiyatları zaman zaman dolar kuru zaman zaman da ons tarafından esen rüzgârın etkisiyle dalgalanırken, yaklaşık 3 aydır çoğunlukla 478-488 TL arasında bant hareketi sergiliyor. 2021 yılına 454 lira seviyesinden başlayan gram altın, 19 Şubat tarihinde 394 liranın altına sarkması sonrası kademe kademe yükselişini sürdürdü. Haziran başında gördüğü 538 lira ile 540 lira olan tarihi zirvesine yakınsayan gram altın daha sonra yön arayan kararsız görüntü çizmeye başladı.
ONS ALTIN GRAMA YÖN VERECEK
Ons altın fiyatları, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine kilitlendi. Fed'in gelecek döneme ilişkin para politikası için büyük önem arz eden makro veri bugün saat 15:30'da açıklanacak. Ons altın için 1900 dolar seviyesi kırılmadan yükselişlerin satış fırsatı olması öne çıkarken, aşağı tarafta ise 1680-1650 dolar bandı dikkat çekiyor. Ons, bu seviyelerin altın yeni dip arayışlarına girebilir.
ENFLASYON VERİSİ ALTIN İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
Altın, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önemli bir riskten korunma aracı. Piyasalarda paraya değer kaybettirdiğinden ötürü enflasyon, yatırımcıların öncelik verdiği bir risk belirteci. Enflasyon arttığı zaman yatırımcılar varlıklarını değer kaybından korumak adına altın talebini artırıyor. Bununla beraber altın fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.
PARASAL GENİŞLEMENİN EN BÜYÜK YAN ETKİSİ ENFLASYON
Öte yandan Fed'in Covid-19 sürecinde uyguladığı devasa parasal genişleme piyasaları destekleyen yegane unsur. Bununla beraber Covid-19'un getirdiği risk durumu parasal genişleme ile birleşince altın fiyatları yukarı yönlü hareketler sergiledi. Parasal genişlemenin en büyük yan etkisi artan enflasyon olarak öne çıkıyor.
FED ENFLASYONDA KALICI RİSKLER GÖRÜRSE HAREKETE GEÇECEK
Fed yıl boyunca enflasyon artışlarının geçici olduğunu vurguladı ancak kritik verinin yüzde 5'in üzerine konumlanması ABD ekonomisinin aşırı ısındığını gösteriyor. Fed Başkanı Powell, ekonomide işlerin beklendiği gibi gitmesi durumunda varlık fiyatlarında bir değişikliğin bu yıl olabileceği yönünde açıklamalarda bulundu ve enflasyonda kalıcı riskler görülmesi durumunda Fed'in adım atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.
ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ SAAT 15:30'DA ABD'DE OLACAK
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.
Fed, Covid-19 sürecinde düşük faiz politikasının yanında her ay 120 milyar dolarlık varlık alımlarıyla piyasayı fonluyor. Enflasyon verisinin beklentilerin çok üzerinde gelmesi durumunda Fed'in varlık alımlarını azaltma durumunun sertleşmesi olasılığı fiyatlamalara yansıyabilir. Bu durum ons öncülüğünde altın piyasasına olumsuz yansıyabileceği analistler tarafından sıklıkla dile getiriliyor.
ECB DE FED'İ İZLİYOR
Avrupa Merkez Bankası (ECB) son açıkladığı faiz kararını piyasa beklentisi doğrultusunda vererek, değişikliğe gitmedi. Bununla beraber Covid-19 döneminde uygulanan Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde de değişikliğe gitmeyen ECB, varlık alımlarının üçüncü çeyrekte son iki çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu.
2 dev banka Fed ve ECB'nin varlık alımlarında değişiklik için 2021 yılı bitmeden bir hamle olabileceği yönündeki açıklamaları, salgın döneminde uygulanan politikalardan dönüşümün kademe kademe artık başlayacağı yönünde yorumladı.
GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VAR MI?
Gram altın için analistler, 480 liranın altına her düşüşün alım fırsatı oluşabileceğini açıklarken, yükselişlerde 490 lira, 500 liranın üzerinde ise 520-540 lira bandının öne çıktığını ifade etti. Dolar kuru için olası düşüşlerin gram altında 470 lirayı gündeme getirebileceğini belirten uzmanlar bu sevilerin orta ve uzun vade için ciddi alım fırsatı olduğunu vurguladı.
PİYASALARDA EYLÜL AYINDA 2 KRİTİK GÜNDEM VAR
Piyasalar için Eylül ayında gündem olacak 2 konu olarak yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkarken, küresel piyasalarda ise Fed'in FMOC toplantısı olacak. Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı 23 Eylül'de gerçekleşecekken, Fed toplantı takvime göre bu ayki kritik FOMC, 27-28 Temmuz'da yapılacak.