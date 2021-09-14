SPK 30 Eylül’de yaşama geçiriyor: Artık herkes hissedar olacak!

KİTLESEL FONLAMA NEDİR?

Kitlesel fonlama ya da kitle fonlaması bireysel yatırımcılar, aile ya da arkadaşların işbirliğiyle internet üzerinden önerilen bir girişim, projeye sermaye toplamasını sağlayan bir fonlama yöntemi. Sistem fon karşılıklarına göre ödül, hisse ve borçlanma (kredi) karşılığı olmak üzere üç şekilde işletiliyor. Fonlamada şirketlerin değil girişimcilerin projelerinin finanse edilmesi söz konusu. Türkiye'de de kitlesel fonlama platformu kurarak aracılık faaliyetinde bulunmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor.