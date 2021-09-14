SPK 30 Eylül’de yaşama geçiriyor: Artık herkes hissedar olacak!

Yenilikçi şirketlere, proje hayali olan girişimcilere maddi destek olmak isteyenleri buluşturan kitle fonlamasında yeni bir dönem başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, teknoloji odaklı, yenilikçi işletmelerin, girişimcilerin finansmana erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin idari düzenlemeyi 30 Eylül'de yaşama geçiriyor.
Girişimci projelerinin internet üzerinden geniş yatırımcı kitlesince finanse edilmesinin önü açılacak, yatırımcıların bu tip gelecek vaat eden girişimlere ortak olması yoluyla finansal getiri elde etmelerine imkân tanınacak.
100 MİLYAR DOLARLIK HACİM
Türkiye, Amerika, İngiltere'nin ardından kitle fonlamasını mevzuatına alan üçüncü ülke oldu. Kitle Fonlaması Sistemi uygulamasının hayata geçirildiği Nisan ayından bu yana 10 adet platform ile entegrasyon süreçleri tamamlandı. Yatırımcılar için alternatif yatırım, girişimciler için de yeni bir finansman kanalı olacak kitle fonlaması yapan platform sayısı dünyada 2 bini geçti. Sektörün hacmi de 100 milyar dolara ulaştı.
Bu platformların yüzde 10'u Amerika'da olup, bugüne kadar fonlanan kampanyalardan 300 bin yeni iş doğdu. Girişimci ekosistemini destekleyen ana sistem kitle fonlama sistemi oluyor. Türkiye'de de yaklaşık 550 melek yatırımcı, 6 adet ödül ve bağış temelli platform bulunuyor. Yıllık toplam bin 500 civarında proje yayınlanırken, fonlama başarısı da kısa sürede yüzde 30'a çıkmış durumda.
ÖDÜL, HİBE YERİNE HİSSE
Ekonomi Reform Programı kapsamında da SPK sorumluluğunda Merkezi Kayıt Kuruluşu ile birlikte kitle fonlaması uygulamalarının Eylül sonunda hızla hayata geçirilmesi eylem olarak belirlendi. Türkiye'de bugüne kadar ödül, hibe yoluyla gerçekleşen kitlesel fonlama hisse, borçlanma karşılığı yapılacak. "Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması" borçlanma aracı karşılığında platformlar aracılığıyla para toplanması olarak ifade ediliyor.
Yeni uygulamayla dünyadaki Kickstarter, Indiegogo gibi başarılı örnekler Türkiye'de de yaygınlaşacak. Yasal düzenlemeyle SPK'ya kitle fonlama platformları üzerinde yürütülecek kitle fonlaması faaliyetlerinin ortaklığa veya borçlanmaya dayalı olarak halktan para toplanması suretiyle yapılması konusunda belirleme yapma yetkisi tanındı. Kurul'un faaliyet izni verdiği, listesinde yer alan platformlar kitle fonlamasına aracılık edebiliyor. Sistem yenilikçi iş planına sahip gençler ve bunlara destek imkânlarına sahip yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sağlayacak.
TÜRK GİRİŞİMCİLER FİKİRLERİNİ PAYLAŞACAK
Girişimcilerin dünyadan fon toplamalarına imkân verecek şekilde dizayn edilen sistemde, platformlara yabancıların erişimi de mümkün. Böylece çekirdek finansman sağlamada sorun yaşayan girişimciler fikirlerini dünyayla da paylaşabilecek. Sistem yenilikçi iş planına sahip gençler ve bunlara destek imkânlarına sahip yatırımcılar açısından önemli bir fırsat sağlayacak.
KİTLESEL FONLAMA NEDİR?
Kitlesel fonlama ya da kitle fonlaması bireysel yatırımcılar, aile ya da arkadaşların işbirliğiyle internet üzerinden önerilen bir girişim, projeye sermaye toplamasını sağlayan bir fonlama yöntemi. Sistem fon karşılıklarına göre ödül, hisse ve borçlanma (kredi) karşılığı olmak üzere üç şekilde işletiliyor. Fonlamada şirketlerin değil girişimcilerin projelerinin finanse edilmesi söz konusu. Türkiye'de de kitlesel fonlama platformu kurarak aracılık faaliyetinde bulunmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor.