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Giriş Tarihi: 15.9.2021 13:33 Son Güncelleme: 15.9.2021 13:44

AB'de dev yolsuzluk iddiası! Tam 4,5 milyar avro: Savcılık harekete geçti

AA
AB’de dev yolsuzluk iddiası! Tam 4,5 milyar avro: Savcılık harekete geçti

AB savcılığı makamı EPPO, son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yayımladı. Buna göre Avrupa Birliği (AB) bütçesine yönelik toplam 4,5 milyar avroluk 300 suç ihbarının soruşturulduğu açıklandı.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Avrupa Birliği (AB) bütçesine yönelik toplam 4,5 milyar avroluk 300 suç ihbarının soruşturulduğunu bildirdi.

AB bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı EPPO, son dönemdeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yayımladı.EPPO'nun 1 Haziran'da göreve başladığı anımsatılan açıklamada, kurumun şimdiye kadar AB ülkelerden 1.700 suç ihbarı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, şimdiye kadar yapılan ihbarların 300'ü hakkında resmi soruşturma açıldığı, soruşturulan faaliyetlerin AB bütçesine zararının yaklaşık 4,5 milyar avro olduğu belirtildi.

Lüksemburg merkezli savcılık, harcama ve gelirlerle ilgili sahtekarlık, iki veya daha fazla üye ülkenin dahil olduğu ve en az 10 milyon avroluk KDV ile ilgili dolandırıcılık, AB bütçesinden hile sonucunda sağlanan varlıkların aklanması ile AB mali çıkarlarını etkileyen yolsuzluk ve suistimalleri soruşturuyor.

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AB'de dev yolsuzluk iddiası! Tam 4,5 milyar avro: Savcılık harekete geçti
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