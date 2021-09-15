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Giriş Tarihi: 15.9.2021 12:58 Son Güncelleme: 15.9.2021 13:25

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz'da arttı

AA
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi Temmuz’da arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1,5 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Temmuz ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Temmuz'da Haziran ayına kıyasla yüzde 1,5, Temmuz 2020'ye göre de yüzde 7,7 arttı.

AB'de sanayi üretimi, Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,3 yükseldi. Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 7,8 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Belçika'da ve yüzde 3,5 ile Portekiz'de gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 2 ile Litvanya'da, yüzde 1,8 ile Slovenya'da ve yüzde 1,6 ile Hırvatistan'da belirlendi.

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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi Temmuz'da arttı
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