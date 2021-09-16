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Giriş Tarihi: 16.9.2021 16:46

Merkez Bankası rezervleri 120 doları aştı

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Merkez Bankası rezervleri 120 doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 944 milyon dolar artarak 120 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 614 milyon dolar artışla 79 milyar 661 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 3 Eylül'de 78 milyar 47 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 670 milyon dolar azalarak 41 milyar 151 milyon dolardan 40 milyar 481 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 944 milyon dolar artışla 119 milyar 198 milyon dolardan 120 milyar 142 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
3.09.2021 41.151 78.047 119.198
10.09.2021 40.481 79.661 120.142

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Merkez Bankası rezervleri 120 doları aştı
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