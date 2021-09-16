Morgan Stanley: Fed 2022 yılının son çeyreğinde faiz artırabilir

Yahoo Finance Live paneline katılan Kushma, enflasyondaki gelişmeleri ve bunun Fed politikalarına etkisini değerlendirdi. Enflasyonun bu yılın başında Fed ve piyasa katılımcılarının çoğu tarafından düşünülenin, beklenenin üzerine çıktığını belirten Kushma, buna karşın ekonomide büyümenin yılın ikinci yarısında beklenenden daha hızlı yavaşladığına dikkat çekti. Bunun sonucu olarak enflasyon yükselse de reel faiz oranının düştüğünü belirtti.

Toplam talebin, enflasyonun yüksek olması nedeniyle beklenenden biraz zayıf olduğunu, insanların alım yapmaktan uzak durduğunu belirten Kushma, yüksek fiyatların insanların belirli mallara taleplerini azalttığını vurguladı. Kushma, mal üretiminde arz darboğazlarının ise fiyatları yukarı ittiğine işaret etti. Açıklanan Agustos ayı enflasyon raporunun nereden bakıldığına bağlı olarak iyi ve kötü haberler içerdiğini belirten Kushma, enflasyonun yavaşlamasının gelecek yıl veya 2023'de yumuşak iniş beklentileri için iyi olduğunu ifade etti.

"Diğer taraftan, enflasyon şahinleri Covid-19 sonrası yeniden açılan sektörlerin çoğunda düşük enflasyon görüldüğünü, ancak çekirdek enflasyonu çok güçlü görünmeye devam ettiğini ve gerçekten yavaşlama işaretleri olmadığını, enflasyonun Fed'in olmasını istediği yere doğru gelmekte olduğunu söyleyebilirler. Bu, Fed'in bu yıl varlık alımlarını azaltma ve 2022 yılı son çeyreğinden veya 2023 yılı başlarında faiz artırma yolunda olduğu anlamına geliyor" diye konuştu.