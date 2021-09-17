İşsiz kalan işçi için 8 ayrı destek! Birçok kişi bu imkanları bilmiyor

Türkiye'de işsizlik ile mücadele tüm hızıyla sürerken, hükümet işsiz kalanların özellikle yeni meslek sahibi olmaları açısından çok önemli destekler devreye soktu. İşte işsiz kalanlar için hem meslek hem günlük harçlık fırsatı sunan o destekler...
1) ON AY MAAŞ:
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yılki asgari ücrete göre, işsizlerin eline bin 420 ile 2 bin 840 lira arasında para geçiyor.
2) İŞBAŞI EĞİTİMİ:
İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108,68, öğrencilere 81,51, işsizlik ödeneği alanlara 54,34 lira ödeme yapılıyor. Eğer program geleceğin meslekleri alanındaysa günlük ödeme 115 liraya çıkıyor.
3) MESLEK EĞİTİM KURSU:
İŞKUR'a kayıtlı işsizler, açılan kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Katılımcılara günlük 35-70 lira arasında ödeme yapılıyor.
4) İŞTE ANNE PROJESİ:
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira zaruri gider ödemesi yapılıyor.
5) ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ:
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına veya sanayi sektöründeki meslek eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği ödemesi yapılıyor.
6) DANIŞMANLIK HİZMETİ:
İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.
7) SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR:
İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.
8) ÜÇ AYLIK PRİM DEVLETTEN:
İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde işe girip bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanıyor. 2021 yılı rakamlarıyla aylık bin 163 lira tutarındaki prim fondan karşılanacak. 3 ay işsizlik ödeneği alan işçi için fondan 3 bin 488 lira prim ödemesi yapılacak. Bu süreler işçinin emekliliğe esas prim günlerine eklenecek.
İŞSİZLİK MAAŞI
Maaş Ele geçen (*)
En düşük 1.431 1.420,13
En yüksek 2.862 2.840,27
* Damga vergisi kesilerek hesaplanmıştır.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
Alan Günlük ödeme
Genel tutar 108,68 TL
Öğrenciler 81,51 TL
İşsizlik ödeneği alanlar 54,34 TL
Geleceğin meslekleri 115 TL
MESLEK EĞİTİM KURSLARI
Kurs alanı Günlük ödeme
İş garantisiz 35 TL
Geleneksel meslekler 45 TL
Sanayi sektörü iş garantili 70 TL