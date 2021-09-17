İşsiz kalan işçi için 8 ayrı destek! Birçok kişi bu imkanları bilmiyor

7) SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR:

İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programları veya meslek eğitim kurslarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.