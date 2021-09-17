Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Beklenti anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.