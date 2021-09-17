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Giriş Tarihi: 17.9.2021 10:32 Son Güncelleme: 17.9.2021 10:50

Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!

Türkiye’nin ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!

Türkiye’nin ve dünyanın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle, yerli ve milli değerlere sadık kalarak, izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan, Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para 3 yaşında...

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olma özelliğini taşıyan A Para yayın hayatında 3 yılı geride bıraktı.

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!

Borsa İstanbul'da gong üçünçü yaşını kutlayan Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olma özelliğini taşıyan A Para için çaldı.

Borsa İstanbul'da gong A Para için çaldı

EKONOMİ KANALLARI ARASINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

A Para, ekonomi ve finans dünyasının otorite isimlerinin yorumlarının, son dakika piyasa gelişmelerinin konusunda uzman konuklarla değerlendirmesinin ve profesyonel yönetim kadrosuyla, Turkuvaz Medya Grubu'nun en geç markası markalarından olmasına rağmen ekonomi kanalları içerisinde hızlı bir ivme kazanarak zirveye yerleşti.

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Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!
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