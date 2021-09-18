Buralarda çalışanlar para basıyor! Geleceğin meslekleri araştırılıyor: En yüksek maaşlı meslekler bu şirketlerde

IBM

CEO Arvind Krishna yönetiminde IBM, şimdiye kadar Amazon, Microsoft, Alibaba ve Google'ın hakim olduğu bulut bilişim çağı için kendini yeniden doğurmaya çalışıyor. Bu kapsamda, IBM'in 2019'da açık kaynaklı yazılım firması Red Hat'i 34 milyar dolara satın alması belirleyici bir andı.

Şirket, hibrit bulut ve yapay zeka üzerine büyük bahse girdiğinde. IBM'in yeniden icat edilmesinin bir parçası, bulut, hibrit bulut ve yapay zekanın yanı sıra strateji, danışmanlık ve iş analizi gibi alanlarda mühendislik yeteneği eklemek için 350 bin kişilik çalışan tabanını büyütmeyi içeriyor.