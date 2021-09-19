Altın fiyatları için öne çıkacak 3 madde! İslam Memiş’ten altın yorumu ve tarih geldi: ‘Son alım fırsatı olacak’

"KÜRESEL RİSKLER DEĞERLİ METALLERİN ÖNE ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR"

Ons altın tarafında artık düşüş ihtimalinin azaldığını ifade eden uzman isim, "Elinde dolar tutan veya ons altında düşüş bekleyen yatırımcılar orta ve uzun vadeli düşünerek hareket etmeli. Bence düşüş ihtimali zayıfladı. Çünkü varlık alımları ve faiz artırımları ile alakalı birçok soru işareti var. Enflasyon riski küresel düzeyde artmaya devam ediyor. Bu durumda değerli metallerin güvenli liman özelliğinden dolayı öne çıkmasına neden olabilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.