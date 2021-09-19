En fazla ihracat yapan 1000 firmanın 426’sı İstanbul’dan çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"ndan derlenilen bilgilere göre, ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı geçen yıl 92,6 milyar dolar oldu.

1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 olarak gerçekleşirken, 167 firmanın ihracatı 100 milyon doların üzerine çıktı.

İlk 1000 firmanın toplam ihracattan aldığı pay yüzde 54,6 olarak gerçekleşirken, yüzde 78,9'u yerli firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın istihdam ettiği kişi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

Firmaların yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nde yer aldı. Toplamda 50 ilden şirketlerin bulunduğu listede, zirve 426 şirketle İstanbul'un oldu. İstanbul'u, 80 firma ile İzmir, 73 firma ile Gaziantep, 61 firma ile Bursa, 59 firma ile Kocaeli ve 49 firma ile Ankara takip etti.

EN YÜKSEK İHRACAT FORD VE TOYOTA'DAN

Geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalar arasında birinciliği 4,9 milyar dolarla Ford Otomotiv aldı. Toyota 3,6 milyar dolar ve Oyak-Renault 2,3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

Vestel 2,05 milyar dolar ile dördüncü, Kibar Dış Ticaret 2 milyar dolar ile beşinci, Arçelik 1,8 milyar dolar ile altıncı ve TGS Dış Ticaret 1,5 milyar dolarla yedinci sırada yer aldı.

TOFAŞ Türk Otomobil 1,1 milyar dolar, Türkiye Petrol Rafinerileri 1,46 milyar dolar ve Mercedes-Benz Türk de 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İHRACAT PAYINDA OTOMOTİV, ŞİRKET SAYISINDA HAZIR GİYİM ZİRVEDE

İlk 1000 listesindeki ihracatın yüzde 23,8'ini otomotiv, yüzde 10,7'sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5'ini çelik, yüzde 9,4'ünü hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4'ünü de elektrik-elektronik sektörleri yaptı.

Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren ilk 1000 firmanın 145'i hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yer alırken, 114'ü kimyevi maddeler ve mamulleri, 93'ü ise otomotivden listeye girdi.

Bu yıl 169 firma listeye ilk kez girerken, 831 firma yerini korumayı başardı.

İlk 1000 ihracatçı, 2020'de 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması yaptı.

İHRACATI EN ÇOK ARTIRAN VAKIF KATILIM OLDU

İlk 1000 firma arasında ihracatını en çok artıran firma yüzde 765,1 ile Vakıf Katılım olarak kayıtlara geçti. Vakıf Katılım, geçen yıl 485 milyon dolar ihracat yaparak genel sıralamada 26'ncı oldu.

Sanmar Denizcilik ihracatını yüzde 374, 2 artırarak 105,4 milyon dolara, Eti Bakır yüzde 268,5 artırarak 276,4 milyon dolara yükseltti.

İhracatını en çok artıran firmalar arasında 4'üncü sırada yer alan Roketsan yüzde 209,9'luk yükselişle 102,3 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Aycan Entegre yüzde 154,5'lik artışla 55,2 milyon dolarlık, Kaptan Demir Çelik yüzde 136,1'lik yükselişle 135,5 milyon dolarlık, Sefine Denizcilik yüzde 134,9'luk artışla 206,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Batı Çim Batı Anadolu Çimento yüzde 133,1'lik artışla 54,2 milyon dolar, Samsun Yurt Savunma yüzde 126 ile 49,8 milyon dolar ve Abalıoğlu Yağ Sanayi yüzde 124,2 ile 73 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İLK 1000'DE EN HIZLI YÜKSELİŞİ SANMAR DENİZCİLİK YAKALADI

Geçen yıl 2019'a göre sıralamasını en hızlı yükselten firma 800 basamak birden atlayan Sanmar Denizcilik oldu. Önceki yıl 957'nci sırada bulunan şirket, 2020'de 157'nciliğe yükseldi.

Aycan Entegre 671 basamak yükselerek 319'uncu, Samsun Yurt Savunma 600 sıra atlayarak 368'inci oldu. Batı Çim Batı Anadolu Çimento 592 basamak yükselerek 325'inciliğe, Teknik Alüminyum 538 sıra atlayarak 414'üncülüğe ve Şara Dış Ticaret 504 sıra yükselerek 294'üncülüğe tırmandı.

Cronimet Turkey 489, Roketsan 454, Tukaş Dış Ticaret 438, Unat Yağ 429, Ege Seramik 409, Abalıoğlu Yağ Sanayi 383, Limak Çimento 356 ve CFN Kimya 345 sıra birden yükseldi.