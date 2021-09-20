Altın ve döviz yatırımcısı bu mesajlara dikkat: Eylül’ün en kritik haftası başladı

ALTIN VE DÖVİZ YATIRIMCISI BU MESAJLARA DİKKAT!

Fed hali hazırda her ay 120 milyar dolardan az olmamak koşuluyla varlık alımı yaparak piyasaları fonluyor. Fed Başkanı Powell son yaptığı konuşmada, ekonomide işlerin beklendiği gibi gitmesi durumunda bu yıl varlık alımlarında bir azaltılma gidileceği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Powell'ın varlık alımlarıyla ilgili verdiği mesajlar dikkate alındığında, Fed karar alırken tarım dışı istihdam ve enflasyon olmak üzere 2 veriyi gündeme alarak karar alacak.