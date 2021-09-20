Yılın son çeyreğinde altın fiyatları piyasalarda diğer varlık fiyatları için öncü bir veri olması nedeniyle yatırımcıların radarına girdi. Gram altın fiyatları için sıkışık bir bant hareketi söz konusu iken, ons altın tarafında ise Fed öncesi düşüşler etkili oldu. Bununla beraber Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, A Para'da gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulunarak alım fırsatı olarak düşündüğü seviyeleri açıkladı.
İSLAM MEMİŞ: ALTIN FİYATLARI İÇİN BASKI SÜRÜYOR
Fed baskısı ile altın fiyatları için yükselişlerin sınırlı kaldığına değinen İslam Memiş, "Ons altın tarafında 1835 dolar seviyeleri geçilemiyor. Sebep ne burada varlık alımlarının azaltılması süreci. Piyasalar bu varlık azaltım sürecini fiyatlamasına rağmen yine de bu baskılanmanın sürdüğünü söyleyebiliriz" dedi.
"GRAM ALTIN 10 LİRA ONS ALTIN 50 DOLAR GERİ ÇEKİLDİ"
Altın fiyatları için Ağustos ve Eylül fiyatlarının yatay bir bant hareketine sıkıştığını ve bir yön kırılmasının görülmediğini belirten uzman isim, "Geçtiğimiz gün ABD'de gelen olumlu verilerinin etkisiyle ons tarafında 50 dolar gram altın tarafında ise 10 liralık bir geri çekilme gördük" diye konuştu.
"ONS ALTIN İÇİN TUZAK BİR YÜKSELİŞ GÖRDÜK"
ABD'de açıklanan enflasyon verisinin aylık bazda gerilemesine değinen İslam Memiş, "Normalde doların değer kazanması altın fiyatlarının geri gelmesi beklenirken tam tersi bir hareket gördük. Yani ons altın tarafında hızlı bir toparlanma, dolar tarafında ise gerileme gördük. Burada altın için tuzak bir yükseliş vardı. Daha sonra ABD'de gelen olumlu verilerin etkisiyle ons tarafında sert düşüş gözlemledik. ETF'lerde açığa satışlar da çok dikkat çekiciydi" açıklamalarında bulundu.
"ALTIN FİYATLARI İÇİN EYLÜL AYINDAKİ SATIŞLAR SON SATIŞLAR OLABİLİR"
Altın fiyatları için hem enflasyon tarafı hem de Fed toplantısının öne çıktığını belirten uzman isim, "Ons altın için 1765 dolar seviyesi kritik. Bu seviyenin altında 1721 dolar seviyesine kadar gerileme görebiliriz. Yani satış baskısı devam edebilir. Ancak Eylül ayındaki bu sert satışların 2021 yılı bazında son satışlar olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ALTIN SON ÇEYREKTE YÜKSELİŞ YÖNÜNDE YOLUNA DEVAM EDEBİLİR"
3 maddeye dikkat çeken ve yaşanabilecek risklerin altını destekleyebileceğini ifade eden İslam Memiş, "Altın tarafında Eylül ayındaki düşüşler bence yılın son düşüşleri olacak. 2021 yılı son çeyreğinde altın yükseliş yönünde yoluna devam edebilir" dedi.
ALTIN İÇİN KRİTİK 3 MADDE
"KÜRESEL RİSKLER DEĞERLİ METALLERİN ÖNE ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR"
Ons altın tarafında artık düşüş ihtimalinin azaldığını ifade eden uzman isim, "Elinde dolar tutan veya ons altında düşüş bekleyen yatırımcılar orta ve uzun vadeli düşünerek hareket etmeli. Bence düşüş ihtimali zayıfladı. Çünkü varlık alımları ve faiz artırımları ile alakalı birçok soru işareti var. Enflasyon riski küresel düzeyde artmaya devam ediyor. Bu durumda değerli metallerin güvenli liman özelliğinden dolayı öne çıkmasına neden olabilir diye tahmin ediyorum" diye konuştu.
"VARLIK ALIMLARININ AZALTIMI ÖTELENİRSE ALTIN YÜKSELEBİLİR"
Ons altın tarafında 1835 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması sonrası teknik olarak 1880-1960 bant aralığının konuşulabileceğine dikkat çeken Memiş, "Bu seviyenin kırılabilmesi için varlık alım programının yine ötelenmesi gerekiyor. Enflasyon rakamlarının AB, ABD ve Çin'de yükselmesi gerekiyor" dedi.
"YÜKSELİŞLER İÇİN 1835 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK"
Merkez bankalarının fiziki altın talebinin sürmesinin altın fiyatları için her düşüşün bir alım fırsatı yarattığını belirten Memiş, "1835 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlar ons altın için yükselişleri tetikleyecek bir faktör olarak masada kalacak" diye konuştu.
Altın Uzmanı İslam Memiş: Fiziki altın talebi düşüşlerin alım fırsatı olduğunu gösteriyor
"GRAM ALTIN 478 LİRA ALTINA SARKARSA SON BİR ALIM FIRSATI OLUR"
Gram altın fiyatının dolardan da etkilendiğinden dolayı ons tarafına göre daha şanslı olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Gram altın fiyatları için 478-488 TL bant aralığı devam ediyor. Yatırımcıların bu bandı takip ederek alım-satım yapması gerekiyor. Gram altın fiyatı için 478 liranın altına sarkma durumu olursa bence 2021 yılının son alım fırsatı olabilir" dedi.
İSLAM MEMİŞ: KASIM AYINDA GRAM ALTIN İÇİN 500 LİRALARI KONUŞABİLİRİZ
Gram altın yatırımcının satış için acele etmemesi gerektiğini ifade eden Memiş, "Özellikle Kasım ayında gram altın tarafında 515 lira seviyesine doğru bir yükseliş olabilir. Ons altından da destek görebilir. Artık Kasım ayında gram tarafında 500'lü rakamları konuşabiliriz" açıklamasında bulundu.
"ALTIN EYLÜL AYINDA DİP SEVİYELERİ TEST ETTİ"
Gram altın fiyatlarında da aynı ons gibi Eylül ayında dip seviyelerinin test edildiğini düşündüğünü ifade eden uzman isim, "Gram altın 478 liranın altına düşerse bence bu seviyeler kalıcı olmaz" dedi.
Altın Uzmanı İslam Memiş: Gram altın son bir alım fırsatı verebilir | Video