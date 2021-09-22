Altın için altın şifreler! Altın fiyatları yön bulacak: Bu akşam açıklanıyor

Altın fiyatları için hareketlilik artarken, merkez bankaları haftası başladı. Bu akşam Fed'in faiz kararı takip edilecekken, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın PPK toplantısı öne çıkacak.
MERKEZ BANKALARI HAFTASI BAŞLADI
Küresel piyasalar için kritik FMOC toplantısı dün başladı. Fed'in bu akşam saat 21:00'de açıklayacağı faiz kararı sonrası varlık alımlarıyla ilgili verilecek mesajlar piyasalara yönü tayin edecek. Faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler bütün dünyada altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının odağında olacak.
ALTIN YÖN BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR
Altın fiyatları, 'Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri ve beklenenden önce olası bir sıkılaşma hamlesi' arasında kalarak yön bulmakta zorlanıyor. Enflasyon altın fiyatlarını desteklerken, olası sıkılaşma hamlesi baskılanmayı beraberinde getiriyor.
FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN TOPARLADI
Ons altın, Fed'in olası genişlemeci para politikalarından dönüş için ilk adımı olacak varlık alımlarını kısma sürecinin başlayacağı beklentisi ile 1745 dolara kadar çekilmesinin ardından toplantı yaklaştıkça, bir miktar toparlayarak 1780 dolar seviyesini gördü.
Ekonomistler ons tarafındaki bu toparlanmayı Fed'in piyasa dostu güvercin tonda mesajlarını sürdüreceği beklentisinin artmasına bağladı.
GRAM ALTIN ONS TARAFINA GÖRE DAHA ŞANSLI
Gram altın, ons ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerden etkilenerek yön bulduğundan, ons altına göre daha pozitif beklentiler içeriyor. Bunun nedeni ons tarafında oluşabilecek negatif dalgalanmanın, dolar tarafındaki hareket ile dengelenebileceği durumu.
Gram altın fiyatları, dolar tarafından destek bularak yaklaşık 1 aydır sıkıştığı 478-488 lira bandından yukarı yönlü hareketle sıyrılarak 494 liraya kadar yükseldi.
Altın fiyatları için destek olabilecek veya oluımsuz olabilecek gelişmeler şöyle:
ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK OLABİLECEK OLASI GELİŞMELER
ALTIN FİYATLARI İÇİN OLUMSUZ OLABİLECEK GELİŞMELER
Altın fiyatları için kritik bu 2 nota dikkat:
NOT: Enflasyon normalde şartlarda, enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan altın için destekleyici olabilecekken, verinin öngörülemez boyutlara ulaşması veya beklentisi, merkez bankalarının duruma müdahale istediğini artıracağından, parasal sıkılaşma gündeme gelebilir. Bu durum altın fiyatları için baskılayıcı olabilir.
NOT 2: Piyasalarda toparlanmanın önemli göstergelerinden biri petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarındaki talep yönlü artışlar sanayilerde çarkların daha hızlı döndüğüne işaret ettiğinden, yine merkez bankalarının para politikalarının geleceği açısından öne çıkan etmenlerden.
HİSSE SENEDİ VE DÖVİZ YATIRIMCILARI DA ALTINI İZLEYECEK
Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması izlenirken, özellikle ons altın fiyatları eş zamanlı olarak takip edilecek. Altın, öncü bir veri olması nedeniyle fiyatın çıkacak mesajlara vereceği tepkiler piyasalarda belirleyici olabilir.
Powell'ın varlık alımlarıyla ilgili verdiği mesajlar dikkate alındığında, Fed karar alırken tarım dışı istihdam ve enflasyon olmak üzere 2 veriyi gündeme alarak karar alacak.
TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ 2 KRİTİK VERİ
ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 ile beklenenden az, yıllık bazda ise beklentilere paralel yüzde 5,3 düzeyinde arttı. Böylece enflasyon yüzde 5 üzerindeki yüksek seyrini korusa da üst üste beklentilerden fazla artışına son vermiş oldu. Enflasyon artışı toparlanmanın bir göstergesi olarak öne çıkarken, ayrıca parasal bolluğun getirdiği bir yan etki.
Toparlanmanın en önemli belirteçlerinden tarım dışı istihdam verisi 720 bin artış beklenirken beklentilerin oldukça altında kalarak 235 bin düzeyinde gerçekleşti. Powell'ın daha önceki yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, varlık alımlarının azaltılmasına başlanmadan önce istihdam verisinde süreklilik kazanan güçlü toparlanma görülmesi gerektiği öne çıkmıştı.
Enflasyon verisi, 'Enflasyon gerçekten geçici olur mu' sorusunu gündeme taşırken, beklentilerin altında kalan istihdam verisi de ekonominin desteğe ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlandı.
MERKEZ BANKASI YILIN SON ÇEYREĞİNE DİKKAT ÇEKTİ: ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK
Fed'in faiz kararının sonraki günü yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yaptığı konuşmada, "Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk primi alanında iyileşme aralığı olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulunarak enflasyonun son çeyrekte düşüş eğilimine girmesinin beklendiğini açıkladı.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) yarın toplanacak. Merkez, geniş veri setiyle karar alırken önce Fed'in açıklamalarını takip edecek ardından 23 Eylül saat 14:00'de faiz kararını açıklayacak. Özellikle faiz karar metnindeki açıklamalar gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyalleri barındıracak.
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