CNBC Anketi: Fed varlık alımlarının azaltılması açıklamasını Kasım ayında yapar

CNBC tarafından 32 piyasa uzmanı ile gerçekleştirilen ankete göre Fed'in varlık alımlarını azaltma açıklamasını Kasım ayında yapması bekleniyor.

Ankete göre Fed'in halihazırda günlük 120 milyar dolar olan varlık alımlıarını azaltma açıklamasını Kasım ayında yapması, azaltıma ise Aralık ayında başlaması bekleniyor.

Katılımcılar alımların aylık 15 milyar dolar azaltılmasını öngörürken Fed'in ilk faiz artırımını ise 2022 yılı sonuna kadar beklemiyorlar. Nİsan ayındaki önceki ankette ise 2022 yılında 2 faiz artırımı bekleniyordu.

Ankete göre öte yandan S&P 500 endeksinin yıl sonunda 4500 puan olacağı tahmin ediliyor. 2022 sonunda ise endeks 4765 puan öngörülüyor.