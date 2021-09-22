UBS: Doğal gaz piyasası yakın zamanda yeniden dengeye gelmesi muhtemel değil

UBS, doğal gaz piyasasının dengeye gelmesi ve fiyatların aşağı gitmesi için ya küresel talebin az azalması ya da arzın artması gerektiğine işaret ederek, gaz piyasasında kısa vadede bir yeniden dengelenmenin muhtemel görünmediğini savundu.



Kısa vadede arzda küçük bir artış beklendiğini, buna karşın kış sezonu nedeniyle talebin artmakta olduğuna dikkat çeken UBS, gaz fiyatının aşağı gelmesi için diğer yakıtların fiyatları ile rekabette gelişmeler yaşanması, diğer yakıtlara geçmenin karlı hale gelmesi gerektiğini de vurguladı.