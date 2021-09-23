Merkez Bankası faiz kararı belli olacak! Piyasalar o saate kilitlendi

Fed, ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 7'den yüzde 5,9'a indirirken, enflasyon tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 4,2'ye çıkardı. Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışının büyük ihtimalle varlık alımlarının azaltımı sonlandıktan sonra gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Faiz artışı için gereken çıta varlık azaltımı için gerekenden çok daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Dün, bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Dow Jones endeksi yüzde 1 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları bugüne de alıcılı başlamalarının ardından, şu dakikalarda yükselişlerin ortalama yüzde 0,2 civarında olduğu görülüyor.